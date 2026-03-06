Gamereactor

Giornata di 64 partite di Indian Wells venerdì (con orari): quando debuttano Sinner, Alcaraz, Zverev e Djokovic?

Calendario delle partite di venerdì nel turno di 64 singolare maschile di Indian Wells.

Indian Wells 2026 è iniziato a pieno regime, con le ottavove finali completate nel singolare maschile e il primo turno di 64 partite datato venerdì 6 marzo. I migliori giocatori che debuttano oggi includono Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich, Jakub Mneisk e Tommy Paul.

Per Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Casper Ruud o Andrey Rublev, i loro debutti arriveranno sabato sera.

Giornata di 64 partite di Indian Wells venerdì 6 marzo

Venerdì 6 marzo


  • Alexander Zverev vs Matteo Berrettini — 20:00 CET / 19:00 GMT

  • Flavio Cobolli vs Miomir Kecmanoviç — 20:00 CET / 19:00 GMT

  • Learner Tien vs Adam Walton — 20:00 CET / 19:00 GMT

  • Lorenzo Musetti vs Márton Fucsovics — 21:10 CET / 20:10 GMT

  • Ben Shelton vs Reilly Opelka— 21:10 CET / 20:10 GMT

  • Gael Monfils vs. Felix Auger Aliassime — 22:20 CET / 21:20 GMT

  • Frances Tiafoe vs Jenson Brooksby — 22:20 CET / 21:20 GMT

  • Brandon Nakashima vs. Camilo Ugo Carabelli — 22:20 CET / 21:20 GMT

  • Dino Prizmiç vs. Arthur Fils — 23:00 CET / 22:00 GMT

Sabato 7 marzo


  • Tomás Martín Etcheverry vs. Denis Shapovalov — 00:00 CET / 23:00 GMT venerdì

  • Alejandro Davidovich Fokina vs. Zachary Svajda — 01:10 CET / 00:10 GMT

  • Marcos Giron vs. Jakub Mensik — 01:10 CET / 00:10 GMT

  • Dalibor Svrcina vs. Jannik Sinner — 03:00 CET / 02:00 GMT

  • Zizou Bergs vs. Tommy Paul — 04:10 CET / 03:10 GMT

Sabato, aspettatevi un'altra serie di partite che si giocherà tra sabato e domenica in orario europeo, con il debutto di Carlos Alcaraz contro Grigor Dimitrov o Novak Djokovic contro Kamil Majchrzak. Seguirai Indian Wells 2026?

