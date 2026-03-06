Sport
Giornata di 64 partite di Indian Wells venerdì (con orari): quando debuttano Sinner, Alcaraz, Zverev e Djokovic?
Calendario delle partite di venerdì nel turno di 64 singolare maschile di Indian Wells.
Indian Wells 2026 è iniziato a pieno regime, con le ottavove finali completate nel singolare maschile e il primo turno di 64 partite datato venerdì 6 marzo. I migliori giocatori che debuttano oggi includono Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich, Jakub Mneisk e Tommy Paul.
Per Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Casper Ruud o Andrey Rublev, i loro debutti arriveranno sabato sera.
Giornata di 64 partite di Indian Wells venerdì 6 marzo
Venerdì 6 marzo
- Alexander Zverev vs Matteo Berrettini — 20:00 CET / 19:00 GMT
- Flavio Cobolli vs Miomir Kecmanoviç — 20:00 CET / 19:00 GMT
- Learner Tien vs Adam Walton — 20:00 CET / 19:00 GMT
- Lorenzo Musetti vs Márton Fucsovics — 21:10 CET / 20:10 GMT
- Ben Shelton vs Reilly Opelka— 21:10 CET / 20:10 GMT
- Gael Monfils vs. Felix Auger Aliassime — 22:20 CET / 21:20 GMT
- Frances Tiafoe vs Jenson Brooksby — 22:20 CET / 21:20 GMT
- Brandon Nakashima vs. Camilo Ugo Carabelli — 22:20 CET / 21:20 GMT
- Dino Prizmiç vs. Arthur Fils — 23:00 CET / 22:00 GMT
Sabato 7 marzo
- Tomás Martín Etcheverry vs. Denis Shapovalov — 00:00 CET / 23:00 GMT venerdì
- Alejandro Davidovich Fokina vs. Zachary Svajda — 01:10 CET / 00:10 GMT
- Marcos Giron vs. Jakub Mensik — 01:10 CET / 00:10 GMT
- Dalibor Svrcina vs. Jannik Sinner — 03:00 CET / 02:00 GMT
- Zizou Bergs vs. Tommy Paul — 04:10 CET / 03:10 GMT
Sabato, aspettatevi un'altra serie di partite che si giocherà tra sabato e domenica in orario europeo, con il debutto di Carlos Alcaraz contro Grigor Dimitrov o Novak Djokovic contro Kamil Majchrzak. Seguirai Indian Wells 2026?