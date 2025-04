Giornate di UEFA Women's Nations League di aprile 2025: ogni gol conta più che mai La UEFA Women's Nations League A è emozionante: solo la prima squadra di ogni girone si qualifica per le semifinali.

HQ La UEFA Women's Nations League torna oggi, per un paio di giornate nell'ambito della fase a gironi. 25 partite venerdì 4 aprile e altre 25 martedì 8 aprile, suddivise nelle tre divisioni (Nations League A, B e C). Anche se è solo a metà della fase a gironi, potrebbe essere decisiva per le squadre della Nations League A, poiché solo la prima squadra di ogni gruppo (Gruppo A1, A2, A3 e A4) raggiungerà le semifinali entro la fine dell'anno. Ciò significa che vincere è imperativo: i pareggi potrebbero non essere sufficienti e ogni gol conta, poiché è probabile che alcuni vincitori saranno decisi dalla media dei gol. Finora, dopo le prime giornate giocate a febbraio, la classifica è questa: la Germania guida il Gruppo A1 ma a pari punti con i Paesi Bassi, la Francia guida il Gruppo A2, Portogallo e Inghilterra guidano il Gruppo A3 a pari punti e Svezia e Danimarca guidano il Gruppo A4, anch'esso a pari punti. Giornate delle partite della Nations League femminile di aprile 2025 Venerdì 4 aprile Gruppo A1



Olanda vs Austria (20:00 CEST, 19:00 GMT+1)



Scozia vs Germania (20:35 CEST, 19:35 GMT+1)

Gruppo A2



Islanda vs Norvegia (17:45 CEST, 16:45 GMT+1)



Svizzera vs Francia (20:00 CEST, 19:00 GMT+1)

Gruppo A3



Portogallo vs Spagna (20:45 CEST, 19:45 GMT+1)



Inghilterra vs Belgio (21:00 CEST, 20:00 GMT+1)

Gruppo A4



Svezia vs Italia (19:00 CEST, 18:00 GMT+1)



Galles vs Danimarca (20:15 CEST, 19:15 GMT+1)

Martedì 8 aprile Gruppo A1



Germania vs Scozia (17:45 CEST, 16:45 GMT+1)



Austria vs Olanda (18:15 CEST, 17:15 GMT+1)

Gruppo A2



Islanda vs Svizzera (17:45 CEST, 16:45 GMT+1)



Norvegia vs Francia (19:00 CEST, 18:00 GMT+1)

Gruppo A3



Spagna vs Portogallo (19:00 CEST, 18:00 GMT+1)



Belgio vs Inghilterra (20:30 CEST, 19:30 GMT+1)

Gruppo A4



Danimarca vs Italia (18:00 CEST, 17:00 GMT+1)



Svezia vs Galles (19:00 CEST, 18:00 GMT+1)

