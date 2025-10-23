Giovedì 23 ottobre i risultati dell'Europa League: chi è in testa nella fase a gironi?

HQ

Si è conclusa la terza giornata di Europa League e, dopo tre turni, solo tre squadre sono in testa alla classifica con nove punti su nove: Midtjylland, Braga e Lione. Aston Villa e Lille, due delle favorite per la competizione UEFA, hanno perso le partite di questa settimana contro Go Ahead Eagles e PAOK.

Dall'altra parte, Nizza, Salisburgo, Utrecht e Rangers sono in fondo alla classifica con ancora nessun punto. La Roma ha perso la seconda partita ed è 23esima, appena davanti alla zona eliminatoria, con il Nottingham Forest che ha ottenuto la prima vittoria del campionato e il Betis che ha pareggiato.

Questi i risultati dell'Europa League di giovedì 23 ottobre:



Braga 2 - 0 Crvena zvezda



Brann 3 - 0 Rangers



FCSB 1 - 2 Bologna



Fenerbahce 1 - 0 Stoccarda



Avanti Eagles 2 - 1 Aston Villa



Genk 0 - 0 Betis



Lione 2 - 0 Basilea



Salisburgo 2 - 3 Ferencvaros



AS Roma 1 - 2 Plzen



Celta Vigo 2 - 1 Nizza



Celtic 2 - 1 Sturm Graz



Feyenoord 3 - 1 Panathinaikos



Friburgo 2 - 0 Utrecht



Lille 3 - 4 PAOK



Maccabi Tel Aviv 0 - 3 Midtjylland



Malmö FF 1 - 1 Dinamo Zagabria 1



Nottingham Forest 2 - 0 Porto



Ragazzi 3 - 2 Ludogorets



Chi pensi vincerà l'Europa League nel 2026?