Sport
Giovedì 23 ottobre i risultati dell'Europa League: chi è in testa nella fase a gironi?
I risultati del turno 3 di Europa League - fase a gironi.
HQ
Si è conclusa la terza giornata di Europa League e, dopo tre turni, solo tre squadre sono in testa alla classifica con nove punti su nove: Midtjylland, Braga e Lione. Aston Villa e Lille, due delle favorite per la competizione UEFA, hanno perso le partite di questa settimana contro Go Ahead Eagles e PAOK.
Dall'altra parte, Nizza, Salisburgo, Utrecht e Rangers sono in fondo alla classifica con ancora nessun punto. La Roma ha perso la seconda partita ed è 23esima, appena davanti alla zona eliminatoria, con il Nottingham Forest che ha ottenuto la prima vittoria del campionato e il Betis che ha pareggiato.
Questi i risultati dell'Europa League di giovedì 23 ottobre:
- Braga 2 - 0 Crvena zvezda
- Brann 3 - 0 Rangers
- FCSB 1 - 2 Bologna
- Fenerbahce 1 - 0 Stoccarda
- Avanti Eagles 2 - 1 Aston Villa
- Genk 0 - 0 Betis
- Lione 2 - 0 Basilea
- Salisburgo 2 - 3 Ferencvaros
- AS Roma 1 - 2 Plzen
- Celta Vigo 2 - 1 Nizza
- Celtic 2 - 1 Sturm Graz
- Feyenoord 3 - 1 Panathinaikos
- Friburgo 2 - 0 Utrecht
- Lille 3 - 4 PAOK
- Maccabi Tel Aviv 0 - 3 Midtjylland
- Malmö FF 1 - 1 Dinamo Zagabria 1
- Nottingham Forest 2 - 0 Porto
- Ragazzi 3 - 2 Ludogorets
Chi pensi vincerà l'Europa League nel 2026?