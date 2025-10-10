Giro di Lombardia: orari e come assistere al monumento degli scalatori questo sabato

HQ

L'ultimo dei cinque monumenti del ciclismo, il Giro di Lombardia, conosciuto anche come la classica d'autunno o la "Classica delle foglie che cadono", e uno dei più impegnativi, che lo ha reso un altro parco giochi per Tadej Pogačar.

35ª tappa dell'UCI World Tour 2025, si compone di 238 km da Como alla Città Alta di Bergamo, con più di 4.400 metri di dislivello tra Roncola, Berbenno, Dossena, Zambla Alta e il Passo di Ganda.

I ciclisti preferiti per il Giro di Lombardia 2025

Disputato quasi ogni anno dal 1905, è stato dominato nientemeno che da Tadej Pogačar, re indiscusso del ciclismo, che ha vinto ogni anno dal 2021, ed è naturalmente il favorito per la quinta vittoria consecutiva nel 2025, arrivando caldo dopo le sue vittorie al Tour de France e ai Campionati del Mondo di quest'estate.

Se vincesse, si metterebbe a pari merito con Fausto Coppi come unico corridore a vincere cinque edizioni della gara (negli anni '40), e l'unico a farlo cinque volte di fila.

Tuttavia, i fan si aspettano un duello tra Remco Evenepoel e Tom Picockc, mentre i compagni di squadra di Pogacar Isaacl del Toro e Jay Vine potrebbero schierarsi per la UAE Emirates se lo sloveno avesse qualche problema.

Come guardare il Giro di Lombardia 2025

Il Giro di Lombardia si svolgerà sabato 11 ottobre, con partenza alle 10:55 e conclusione prevista intorno alle 16:45.

Come al solito, Eurosport sarà il luogo in cui guardarlo sulla maggior parte dei mercati europei. In Italia sarà trasmesso dall'emittente pubblica RAI. Nel frattempo, i fan nel Regno Unito possono seguire Il Lombardia su TNT Sports.