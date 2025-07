Giudice Usa respinge il tentativo di "liquidazione dei coupon" di Sony per la causa PlayStation

HQ

Un giudice degli Stati Uniti si è pronunciato contro il permesso a Sony di risolvere una causa intentata contro di essa in via extragiudiziale attraverso un pagamento di 7,8 milioni di dollari. Secondo Reuters, il denaro doveva essere pagato sotto forma di credito del PlayStation Store.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Araceli Martínez-Olguín ha affermato che questo accordo proposto non era adeguato, definendolo un "accordo di coupon". La causa ruota in gran parte attorno ai querelanti che credono che Sony stia addebitando ingiustamente agli utenti i suoi giochi e ha cercato di monopolizzare il mercato digitale negli Stati Uniti, con negozi come GameStop che non sono autorizzati a vendere codici download per i giochi per console PlayStation.

Sony non ha ancora commentato la sentenza, ma il giudice Araceli Martínez-Olguín ha detto che i querelanti possono presentare una proposta rivista. Con 4,4 milioni di rappresentanti come parte della causa, potrebbe essere necessario molto più denaro per soddisfare le loro richieste.

Vale la pena sottolineare che si tratta di una causa diversa da quella con sede nei Paesi Bassi della fondazione olandese Mass Damage & Consumer, sebbene quest'ultima causa punti anche sui prezzi di Sony.