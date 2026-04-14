Giusto in tempo per celebrare il 45° anniversario della sua uscita, StudioCanal ha annunciato un remake de The Howling di Joe Dante

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Come sapete, ieri sera sono stati condivisi con i fortunati partecipanti al CinemaCon numerosi importanti annunci legati al cinema, che abbiamo raccolto durante tutta la mattina. Tuttavia, c'è un annuncio che sarebbe stato più appropriato se fosse stato fatto un mese fa.

Lo diciamo perché The Howling, il classico horror di Joe Dante, ha celebrato il 45° anniversario della sua uscita lo scorso marzo, e sarebbe stato bello celebrare l'occasione annunciando che in futuro avrà un remake per il grande schermo, prodotto da StudioCanal.

The Howling, diretto da (indovinate) Joe Dante, è un film horror tratto dallo stesso romanzo di Gary Brandner, che segue la presentatrice Karen White (una giovane Dee Wallace) mentre si ritira in campagna per sfuggire a un tentativo di assassinio, finendo solo per finire nei terreni di caccia di alcuni terrificanti lupi mannari. Il film è stato un enorme successo nei cinema e nei negozi di video, generando diversi sequel, ma soprattutto ci ha lasciato scene che sono entrate nella storia del cinema, come la trasformazione in lupo mannaro con i suoi effetti speciali artigianali.

Non sappiamo ancora quando uscirà questo futuro remake de The Howling, ma speriamo presto notizie sul cast e sulla data di uscita.

Ti piacerebbe vedere un remake de The Howling?