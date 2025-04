Gjert Ingebrigtsen nega di aver usato violenza con i suoi figli, si descrive come "eccessivamente protettivo"

HQ

La prova di Gjert Ingebrigtsen, padre del corridore norvegese Jakob Ingebrigtsen, medaglia olimpica e campione del mondo, continua nella seconda settimana. È stato accusato da tre dei suoi figli, Jakob, Flip e Henrik, tutti atleti olimpici, di abusi psicologici e fisici nei loro confronti così come la sorella Ingrid, che ora vive in una famiglia affidataria, dopo un incidente nel gennaio 2022, quando Gjert avrebbe frustato Ingrid in faccia con un asciugamano bagnato, che ha indotto i fratelli a tagliare i ponti con il padre, che era il loro allenatore.

Nella testimonianza di Gjert, il padre, 59 anni, ha negato di averli mai picchiati, dicendo di essere completamente contrario alla violenza. Ha negato le accuse a Jakob, che lo ha accusato di averlo colpito in faccia quando era in ritardo per una gara e di averlo preso a calci nello stomaco quando è caduto da uno scooter quando era un bambino. Gjert ha confermato che in un'occasione ha buttato la loro PlayStation dalla finestra perché voleva "implementare la non violenza nell'educazione dei miei figli" e che avevano "un bisogno costante di giocare con elementi di violenza" (secondo The Guardian, ha citato Counter Strike e Grand Theft Auto come esempi) perché "la violenza non è una soluzione a nulla".

Gjert, che è scoppiato in lacrime più volte, dice che è impensabile che possa mai picchiare i loro figli, ha spiegato la sua versione dell'incidente dell'asciugamano con Ingrid, dicendo che è entrato in contatto solo con il suo dito, e dice che gli manca ogni giorno, dato che da allora non ha più vissuto con i suoi genitori. In sua difesa, l'allenatore si descrive come un padre eccessivamente protettivo, che corrisponde all'ambizione sportiva "assolutamente estrema" di alcuni dei suoi figli (via BBC Sport), e dice di amarli molto.

Gjert Ingebrigtsen rischia fino a sei anni di carcere per comportamento offensivo nei confronti di Jakob e Ingrid. Il processo durerà fino al 16 maggio.