Glaciered annunciato come uno dei primi giochi indie esclusivi per Switch 2

Glaciered è stato l'ultimo gioco a essere protagonista della presentazione Indie World per Nintendo Switch 2 (e solo per Switch 2, rendendolo uno dei primi giochi indie esclusivi lanciati su Switch 2 ma non sullo Switch originale, anche se non il primo-). Il titolo è stato annunciato qualche tempo fa, inizialmente solo per Steam, ma Switch 2 avrà un'esclusiva console a tempo per questo titolo di azione e avventura ambientato sott'acqua... 65 milioni di anni nel futuro.

65 anni fa, un meteorite colpì la terra e uccise tutti i dinosauri. Tra 65 anni, secondo lo Studio Snowbild, il mondo sarà completamente ghiacciato e gli uccelli si evolveranno e vivranno sott'acqua. Nello specifico, giocheremo nei panni di un Tuai, una specie che può anche essere considerata una discendente dei dinsauri.

Il gioco sarà come un gioco d'azione in terza persona, con combattimenti in tempo reale che includono attacchi corpo a corpo e a distanza. Saremo in grado di personalizzare il nostro uccello mentre affrontiamo squali, pesci giganti, rettili e tutti i tipi di mostri sottomarini.

Cosa pensi di Glaciered? Ricorda che sarà un'esclusiva a tempo per Switch 2 (non verrà lanciato sull'originale) e uscirà anche su Steam durante le vacanze.