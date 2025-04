Un Kickstarter di successo l'anno scorso ha portato un nuovo gioco dal sapore arcade su Neo Geo. Per quelli di noi che non possiedono una console del genere, GladMort è stato ora convertito in una console più recente e se stai cercando un gioco in stile Ghouls 'n Ghosts, completo di alta difficoltà, continua e crediti, allora GladMort potrebbe sicuramente fare al caso tuo. Per me, ci sono volute solo poche ore per rendermi conto che questo non faceva per me.

Il caos regna in un regno dimenticato e nel ruolo del cavaliere GladMort, devi cercare di sistemare tutto. Sui tracciati a scorrimento laterale controlli il cavaliere, che può resistere solo a due colpi prima di perdere una vita, evitando gli ostacoli, saltando tra le piattaforme e sconfiggendo tutti i tipi di nemici. L'intera faccenda sembra davvero un gioco arcade di un'epoca passata, e sembra quasi sbagliato viverlo su un grande televisore OLED moderno. Puoi anche attivare diversi filtri per farlo sembrare più simile a un televisore CRT, ad esempio, se è quello che desideri. Ma è soprattutto il design del gioco che ti dice quale epoca volevano ricreare; Un mucchio di vite e i crediti di parole che si trovano nella parte inferiore dello schermo attraverso cinque livelli in cui il tuo eroe può resistere solo a due colpi. Si tratta di una vera e propria sfida su misura per chi cerca proprio questo. Completamente modellato in un concetto che si sforza di essere il più fedele possibile ai classici giochi arcade.

Alla fine dei livelli, un boss ti aspetta. Devi imparare i suoi schemi di attacco e poi martellare quando si presenta l'opportunità.

E sì, lo è assolutamente. Se lo trovi interessante, puoi smettere di leggere qui, pagare un dollaro a buon mercato e fare quell'esperienza. Per me, è principalmente un level design molto poco ispirato che mi impedisce di trovarmi eccitato. Inoltre, ravviva il viaggio con il maggior numero possibile di nemici sullo schermo per creare un alto livello di difficoltà. A tua disposizione puoi trovare un sacco di armi diverse come asce, lance e altri giochi medievali, ma gli attacchi sembrano lenti e la hit box del gioco è spesso discutibile. La sfida diventa più frustrante di quanto sembri giusto, dove di solito è più facile correre in avanti e cercare di saltare tutti i cattivi per raggiungere il boss in attesa alla fine della pista.

Per fortuna, ci sono alcuni posti di blocco lungo il percorso. Quindi diventa una lezione su come memorizzare tutto, trovare uno schema su come i nemici si muovono e vanno avanti. Ma i percorsi poco ispirati non lo rendevano molto divertente. Ci sono alcune scale, salti o aree un po' più difficili da raggiungere dove puoi trovare una nuova arma. Ma per il resto, sono semplicemente i livelli che cambiano un po' il design visivo e ti lanciano addosso nuovi tipi di nemici.

I livelli noiosi trascinano la valutazione verso il basso considerevolmente.

Sono i pixel e il design visivo che sono probabilmente l'attrazione principale e sì, è assolutamente bellissimo. Allo stesso tempo, siamo diventati piuttosto viziati con questo tipo di flirt con il retrò, quindi al momento è difficile dire che sia unico o eccitante. Anche il paesaggio sonoro si sforza di dare un'atmosfera classica, ma non dirò che le melodie siano particolarmente memorabili o migliorino l'esperienza. Per chiunque giochi a questo tipo di arcade classico, la musica è il mezzo semplice che diventa anche un punto di forza e se avessi avuto toni un po' più memorabili, sarebbe stato un po' più divertente.

In un certo senso, è un po' triste essere cattivi con GladMort. Perché se l'ambizione è quella di creare un nuovo gioco per il formato Neo Geo e che sembri un flirt con il passato, beh, allora almeno quella parte è fatta con gusto. Come ho detto prima, molte persone sono sicuramente attratte da questa premessa e poi sai cosa ottieni. Per quanto mi riguarda, mi sono annoiato dopo circa un'ora di riprovare perché, dato che non c'è salvataggio, è una sfida che devi fare in una sola seduta. Tendo ad avere la sensazione di giudicare molto i giochi da quanto mi sento entusiasta di iniziare il titolo e di avere una sessione di gioco, e questo era quasi completamente assente qui, purtroppo.