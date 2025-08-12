Glassbreakers: Champions of Moss verrà lanciato durante le festività natalizie

HQ

Come parte del VR Games Showcase, lo sviluppatore Polyarc ha appena rivelato la finestra di lancio ufficiale per Glassbreakers: Champions of Moss. Questo gioco di strategia d'azione in tempo reale, che si basa sul più ampio mondo di Moss, verrà lanciato su PC tramite Steam e Meta Quest già durante le festività natalizie, suggerendo un lancio a fine novembre o dicembre.

Con queste informazioni in mente, ci è stato anche detto cosa includerà il gioco al debutto. Possiamo aspettarci 12 campioni giocabili, quattro mappe, un sistema di progressione che consente ai giocatori di giocare al proprio ritmo, un sacco di oggetti cosmetici da guadagnare, una modalità cooperativa Buds e persino un approccio incentrato sulla community che cercherà di riunire giocatori di tutto il mondo e prendere nota dei loro feedback e pensieri.

Parlando di Glassbreakers, il lead designer Chris Bourassa ha dichiarato: "Quando abbiamo provato la realtà virtuale più di 10 anni fa, abbiamo immaginato che il senso di immersione e connessione che si poteva avere con amici e personaggi avrebbe portato un ulteriore livello di eccitazione e gioia ai tipi di giochi che amavamo. E con un team appassionato di giochi competitivi, Glassbreakers è stato il primo prototipo che abbiamo messo insieme. Voglio dire, chi non vorrebbe dare vita alle action figure della propria infanzia in una battaglia in tempo reale ambientata in un coinvolgente mondo fantastico?! "

Non abbiamo ancora sentito la data di uscita definitiva del gioco, ma senza dubbio arriverà prima piuttosto che dopo.