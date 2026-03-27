Glen Powell confermato come voce di Fox McCloud in The Super Mario Galaxy Movie
Un'altra star di primo piano si unisce al prossimo sequel animato.
Tra pochi giorni, The Super Mario Galaxy Movie farà il suo debutto nei cinema di tutto il mondo, portando Nintendo e gli appassionati di videogiochi in un'altra epica avventura in questo colorato universo. Questo film introdurrà una serie di nuovi personaggi doppiati da celebrità di prima linea e grandi celebrità, con i momenti migliori di Brie Larson nei panni di Rosalina e Benny Safdie come Bowser Jr., con questi due che si uniranno al cast già ricco di star che include Mario di Chris Pratt, Princess Peach di Anya Taylor-Joy, Donkey Kong di Seth Rogen, Toad di Keegan-Michael Key, Bowser di Jack Black e altri.
Un altro personaggio importante confermato come protagonista del film è Fox McCloud di Star Fox, con l'intera portata del coinvolgimento dell'icona Nintendo ancora incerta. Quello che sappiamo è che questo sarà sicuramente solo l'inizio del più ampio percorso cinematografico di Star Fox, soprattutto considerando la persona che dà la voce al leggendario pilota.
È stato confermato in un post su Instagram che la star di The Running Man e Top Gun: Maverick, Glen Powell, è stato scelto per interpretare Fox McCloud e che presterà la sua voce al personaggio. Considerando la sua esperienza come Hangman, è un casting piuttosto adatto, si potrebbe dire...
La conferma di Powell arriva con la dichiarazione: "Nato per il Barrel Roll".
Sei entusiasta per The Super Mario Galaxy Movie ? Il sequel arriverà nelle sale la prossima settimana, il 1° aprile.