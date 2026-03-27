Glen Powell confermato come voce di Fox McCloud in The Super Mario Galaxy Movie

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Tra pochi giorni, The Super Mario Galaxy Movie farà il suo debutto nei cinema di tutto il mondo, portando Nintendo e gli appassionati di videogiochi in un'altra epica avventura in questo colorato universo. Questo film introdurrà una serie di nuovi personaggi doppiati da celebrità di prima linea e grandi celebrità, con i momenti migliori di Brie Larson nei panni di Rosalina e Benny Safdie come Bowser Jr., con questi due che si uniranno al cast già ricco di star che include Mario di Chris Pratt, Princess Peach di Anya Taylor-Joy, Donkey Kong di Seth Rogen, Toad di Keegan-Michael Key, Bowser di Jack Black e altri.

Un altro personaggio importante confermato come protagonista del film è Fox McCloud di Star Fox, con l'intera portata del coinvolgimento dell'icona Nintendo ancora incerta. Quello che sappiamo è che questo sarà sicuramente solo l'inizio del più ampio percorso cinematografico di Star Fox, soprattutto considerando la persona che dà la voce al leggendario pilota.

È stato confermato in un post su Instagram che la star di The Running Man e Top Gun: Maverick, Glen Powell, è stato scelto per interpretare Fox McCloud e che presterà la sua voce al personaggio. Considerando la sua esperienza come Hangman, è un casting piuttosto adatto, si potrebbe dire...

La conferma di Powell arriva con la dichiarazione: "Nato per il Barrel Roll".

Sei entusiasta per The Super Mario Galaxy Movie ? Il sequel arriverà nelle sale la prossima settimana, il 1° aprile.