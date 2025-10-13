Glen Powell fa tutto il possibile per battere un gioco truccato nel nuovo trailer di The Running Man

HQ

Manca meno di un mese al remake di Edgar Wright di The Running Man e la Paramount ci ha regalato un nuovo trailer prima dell'uscita del film nelle sale. Abbiamo un nuovo sguardo alla trama, un po' più di azione e una sbirciatina all'interno di come il gioco è truccato fin dall'inizio.

Se non lo sai, The Running Man si svolge in una versione alternativa della Terra del prossimo futuro in cui i concorrenti possono partecipare a un gioco televisivo che mette letteralmente in gioco la loro vita. Se dovessero sopravvivere 30 giorni di braccatura da parte di assassini addestrati e di chiunque altro volesse ucciderli, potrebbero vincere un miliardo di dollari.

Tuttavia, per Ben Richards di Glen Powell, sembra che vincere i soldi non sarà così semplice come sopravvivere. Il malvagio produttore televisivo di Josh Brolin gli dice che non è un compito semplice e che ci sono poteri forti che vogliono impedire a Powell di vincere i soldi di cui ha bisogno per salvare sua figlia.

The Running Man arriva nelle sale il 7 novembre.