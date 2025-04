Glen Powell ha ricevuto la benedizione di Arnold Schwarzenegger per il remake di Running Man

The Running Man uscirà entro la fine dell'anno. Proveniente da Edgar Wright, il film vedrà Glen Powell assumere il ruolo principale, un tempo interpretato nientemeno che dalla leggenda dell'azione Arnold Schwarzenegger.

Per sentirsi pienamente tutt'uno con il ruolo, Powell credeva di aver bisogno della benedizione di Schwarzenegger per fare suo ilThe Running Man. Come ha spiegato a People, Powell finì per mettersi in contatto con il figlio di Arnold, Patrick Schwarzenegger, che alla fine ottenne un incontro con suo padre.

"Arnold ci ha dato la sua benedizione," Ha detto Powell. "[Suo figlio] Patrick Schwarzenegger è un mio grande amico e ho chiesto a Patrick se potevo parlare con Arnold e non lo vedevo da quando abbiamo girato I mercenari in Bulgaria".

"Arnold ci ha dato la sua piena benedizione e tra un paio di settimane daremo ad Arnold un regalo molto specifico e divertente dal film. Quindi sono molto entusiasta di vederlo", ha continuato.

Proprio come nel film originale,The Running Man il remake seguirà un uomo all'interno di una società futuristica e distopica in cui dovrà sopravvivere a un gioco mortale, contrapposto a detenuti, assassini e altro ancora.