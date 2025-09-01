Glen Powell indossa altri travestimenti nella prossima serie comica Chad Powers

Cosa fai quando diventi così odiato che probabilmente non hai alcuna possibilità di perseguire il tuo sogno? Beh, cambi la tua faccia. O, come dice Glen Powell nel nuovo trailer della prossimaChad Powers serie comica, "fai un Mrs. Doubtfire".

Dopo che Russ Holliday scopre che la sua carriera sportiva è finita troppo presto, decide di cambiare la sua identità e di dirigersi verso la Georgia del Sud per i provini aperti, diventando il personaggio titolare di Chad Powers. Il travestimento di Chad Powers potrebbe far sembrare Powell sorprendentemente brutto, ma funziona nell'ingannare il suo allenatore e i suoi compagni di squadra.

Ne conseguono, come probabilmente avrete intuito ormai, con Powers che non è in grado di fare la doccia o togliersi il casco poiché entrambi rischierebbero di rovinare il suo nuovo look. Siamo sicuri che il segreto verrà fuori ad un certo punto, ma dovremo aspettare fino al 30 settembre per scoprire quando Chad Powers andrà in onda su Hulu.