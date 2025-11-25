Glen Powell si fa strada verso una fortuna di 20 miliardi di dollari con How to Make a Killing di A24

Cosa faresti se fossi l'ottavo in linea di successione a una fortuna familiare del valore superiore a 20 miliardi di dollari? Glen Powell sa sicuramente cosa farebbe, perché nel prossimo How to Make a Killing di A24, "poterà qualche ramo dell'albero genealogico", per così dire, per tracciare la sua strada verso la ricchezza che cambierà la vita (e la generazione).

Previsto per la prima volta a febbraio 2026, di cui non abbiamo ancora una data precisa da segnare in calendario, questo film presenta un cast stellato che supporta Powell con i talenti di Margaret Qualley, Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods, Topher Grace ed Ed Harris, con il film scritto e diretto da John Patton Ford (precedentemente di Emily the Criminal).

Con la prima puntata per l'inizio del 2026, puoi vedere il trailer di How to Make a Killing qui sotto per capire se tu; andrò al cinema per vedere questo prossimo film.