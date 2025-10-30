Glen Powell sul ritorno a Chad Powers: "Ci piacerebbe davvero un'altra stagione"

HQ

Se hai seguito la serie comica Chad Powers, probabilmente saprai che la prima stagione termina con un cliffhanger piuttosto brusco e importante. È un finale così inaspettato che senza dubbio sei ansioso di sapere se la storia verrà estesa e se una seconda stagione arriverà mai.

Al momento, una seconda stagione deve ancora essere approvata, ma parlando con The Hollywood Reporter, la star Glen Powell e il co-protagonista Steve Zahn hanno parlato se vorrebbero tornare e consegnare più episodi di Chad Powers.

"Direi, questa è ovviamente la scelta della gente se avremo una seconda stagione", Iniziò Powell. "Quindi, per favore, dite a tutti di sintonizzarsi. Ci piacerebbe davvero un'altra stagione".

Zahn è poi intervenuto per aggiungere che "dobbiamo avere un'altra stagione", il tutto prima che Powell continuasse elaborando; "Esattamente. La realtà è che c'è molta più storia da raccontare. C'era una costruzione all'inizio per un arco di come sarebbe stato il pesce gatto. Quindi abbiamo in mente un inizio, una parte centrale e una fine. Ma le persone devono sintonizzarsi e mostrarci che vogliono vederlo. Crediamo in questo spettacolo. Credo che abbiamo uno show di successo qui e uno che il mondo amerà davvero. Se avremo il privilegio di fare una seconda stagione, avremo in mente alcune cose divertenti".

Se non l'avete ancora guardato,Chad Powers tutti e sei gli episodi della prima stagione sono ora disponibili per la visione su Disney+, e potete anche vedere un trailer dello show qui sotto e persino leggere la nostra recensione dedicata dello show qui.

Vorresti più Chad Powers episodi?