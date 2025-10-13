Glen Powell vuole una parte nel film Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Sembra che Charlie Cox potrebbe non essere l'unico nome hollywoodiano associato a Clair Obscur: Expedition 33, poiché Glen Powell vuole partecipare a qualsiasi tipo di adattamento che abbia a che fare con il gioco di ruolo di successo.

Parlando con IGN, Powell ha rivelato di aver giocato aClair Obscur: Expedition 33 di recente, e ha detto: "Se ci sarà un film di Expedition 33, sarei molto interessato". Ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto quale ruolo avrebbe interpretato, anche se i fan probabilmente lo sceglieranno per un assortimento di ruoli solo da questa informazione.

Naturalmente, Clair Obscur: Expedition 33 ha già un film in lavorazione con The Story Kitchen. Non sappiamo se Powell sarà coinvolto, ma sarebbe un grande colpo per qualsiasi adattamento di videogiochi in questo momento. Reduce dalla sua commedia romantica Anyone But You e protagonista di The Running Man, Hit Man e altri ancora, Powell è uno dei protagonisti chiave di Hollywood oggi e aiuterebbe ad attirare gli occhi dei non giocatori su un progetto come Clair Obscur: Expedition 33. Farebbe meglio a iniziare a praticare il suo accento francese.