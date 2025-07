Glen Schofield pensa di aver diretto il suo ultimo gioco

HQ

Non sono stati anni facili per Glen Schofield, il creatore di Dead Space. Il noto sviluppatore aveva in programma un 2020 molto promettente, con la fondazione dello studio Striking Distance e l'aspetto interessante The Callisto Protocol che suggeriva che Schofield fosse tornato a ciò che sa fare meglio, l'horror fantascientifico. Tuttavia, The Callisto Protocol non si è rivelato un grande successo, e poco dopo ha lasciato Striking Distance con molti che si chiedevano quale sarebbe stato il suo futuro.

In un post su LinkedIn, Schofield rivela che di recente sta lavorando a un gioco horror con sua figlia Nicole Schofield, che in precedenza ha lavorato anche a Striking Distance. È stato descritto come un "sottogenere dell'horror" e qualcosa che stava ottenendo un discreto interesse, il tutto prima che gli editori continuassero a chiedere che il budget di produzione fosse ridimensionato fino a quando non aveva un budget totale di 2-5 milioni di dollari. Ciò ha portato gli Schofield ad abbandonare il progetto e a Glen per uno di loro a rilasciare una dichiarazione in cui sembra suggerire che il suo tempo come game director sia finito.

«Per quanto mi riguarda, ho lavorato a giochi di ogni dimensione. Da 2 di noi a oltre 300 sviluppatori. Ho trascorso gli ultimi 15-20 anni a creare grandi titoli AAA con grandi squadre. Questo è quello che faccio. Questo è ciò che amo. Ma con l'industria in pausa, l'AAA sembra essere molto lontana.

"Quindi sono tornato alla mia arte. Mi manca tutto; La squadra, il caos, la gioia di costruire qualcosa per i tifosi. Sono ancora in giro, faccio arte, scrivo storie e idee e faccio ancora il tifo per l'industria. Ma forse ho diretto il mio ultimo gioco. Chissà? Se è così, grazie per aver giocato ai miei giochi".

Puoi leggere la dichiarazione completa qui, dove Schofield condivide anche tonnellate di informazioni sul motivo per cui il gioco horror in fase di sviluppo è stato chiuso e su come ha avuto un effetto a catena con i dipendenti che hanno contribuito a realizzare il gioco nel Regno Unito e negli Stati Uniti.