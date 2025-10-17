Glen Schofield teme che Microsoft distruggerà l'anima di Call of Duty attraverso la cultura aziendale

HQ

Call of Duty è nei guai? Il veterano di Call of Duty ed ex dipendente di Sledgehammer Glen Schofield la pensa sicuramente così e in un'intervista durante la Gamescom ha espresso le sue reali preoccupazioni sul fatto che lo sparatutto militare sia vittima della cultura aziendale di Microsoft. Una situazione che paragona ad Halo e a come quel franchise, secondo lui, sia stato gestito male negli ultimi anni.

"Mi preoccupo immensamente, davvero. Perché cosa sta succedendo a Gears of War, dov'è Halo... capisci cosa intendo? E guardi EA, guardi queste grandi aziende, e io mi chiedo: dove sono i giochi di Strike? Dov'è questo gioco? Ce ne sono così tanti che cadono nel dimenticatoio".

Schofield ha anche continuato spiegando che cose del genere possono facilmente accadere quando le grandi aziende inghiottono gli studi indipendenti e li costringono a conformarsi a un nuovo modo di fare le cose.

"Purtroppo, una volta che vieni assimilato da una di queste aziende, assumi alcune delle loro caratteristiche. Immagino che il sistema di bonus di Call of Duty sia scomparso, sostituito con il loro, e la gente dirà: 'Non è la stessa cosa'. "

Ma non è solo il cambiamento culturale che preoccupa Schofield. Sottolinea anche che gran parte del personale chiave dello sviluppatore se n'è andato da tempo. O cercano rifugio altrove, con meno pressione aziendale e più libertà creativa, o hanno lasciato l'industria del tutto insieme.

Sei d'accordo con quello che dice Schofield? Ha ragione e Call of Duty è in pericolo?