Gli acquirenti svedesi protestano contro l'impennata dei prezzi dei generi alimentari con il boicottaggio

HQ Le ultime notizie sulla Svezia . In risposta a un'allarmante impennata dei prezzi dei prodotti alimentari, i consumatori svedesi stanno prendendo provvedimenti boicottando i principali supermercati. Dal 2022 il costo annuale dell'alimentazione di una famiglia è aumentato di circa 2.750 euro, suscitando una diffusa frustrazione. Un movimento guidato dai social media, Bojkotta vecka 12, ha guadagnato slancio, con migliaia di svedesi che hanno partecipato appassionatamente a un boicottaggio di sette giorni di giganti del settore alimentare come Ica, Coop e Lidl, mentre la frustrazione per l'aumento vertiginoso dei prezzi dei generi alimentari raggiunge il punto di ebollizione. Nonostante un certo scetticismo sull'impatto dei boicottaggi a breve termine, le proteste hanno scatenato un dibattito nazionale, spingendo il governo a esplorare soluzioni. Per ora, resta da vedere se questa rivolta guidata dai consumatori porterà a un'azione politica significativa. Stoccolma, Svezia. 20 giugno 2024. Il logotipo e l'insegna ICA presso la sede della catena di supermercati ICA // Shutterstock