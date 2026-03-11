Gli addestratori ucraini aiuteranno a preparare l'esercito tedesco a una possibile minaccia russa

HQ

Istruttori militari ucraini aiuteranno ad addestrare l'esercito tedesco mentre Berlino prepara le sue forze per difendersi da un potenziale attacco dalla Russia entro il 2029, secondo il capo dell'esercito tedesco. Questo segna un'inversione dei ruoli dopo anni di addestramento delle truppe ucraine dalle forze occidentali.

Il tenente generale Christian Freuding ha detto a Reuters che i soldati ucraini portano un'esperienza unica sul campo di battaglia dalla guerra in corso con la Russia. In base a un recente accordo tra Berlino e Kiev, gli istruttori ucraini visiteranno scuole militari tedesche per condividere competenze in settori quali artiglieria, droni, ingegneria e operazioni corazzate.

La Germania ha già addestrato le forze ucraine su equipaggiamenti tra cui carri armati Leopard e sistemi di difesa aerea dall'invasione russa del 2022. Freuding ha affermato che la cooperazione riflette una crescente partnership per la sicurezza e aiuta i membri della NATO a prepararsi per possibili minacce future.

Come afferma lui: "Abbiamo grandi aspettative. L'esercito ucraino è attualmente l'unico al mondo con esperienza in prima linea contro la Russia. (2029). È quasi dopodomani. Non abbiamo tempo - il nemico non aspetta che dichiariamo di essere pronti. Quindi dobbiamo usare ogni possibilità per prepararci. Il fatto che ora vengano da noi come istruttori riflette una partnership di sicurezza su un piano di parità."