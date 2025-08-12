Gli adulti disoccupati in Cina pagano per entrare a far parte di uffici fittizi

HQ

Immagina di pagare per andare al lavoro. È una realtà per un numero crescente di giovani in Cina, che preferiscono andare in un finto ufficio piuttosto che passare tutto il giorno bloccati a casa mentre sono disoccupati.

Shui Zhao ha perso la sua attività di ristorazione nell'aprile 2024. Da allora, ha iniziato a pagare 30 yuan (circa 3 sterline) per entrare in un finto ufficio. Ha colleghi, uno spazio di lavoro tra cui un computer, Wi-Fi, ed è incoraggiato a cercare un vero lavoro o ad avviare un'attività in proprio.

"È come se stessimo lavorando insieme come un gruppo", Zhao ha detto alla BBC. Alcune altre aziende che gestiscono operazioni simili includono anche snack, pranzi e bevande come parte della tariffa giornaliera per l'utilizzo dello spazio "ufficio".

Il tasso di disoccupazione giovanile in Cina è bloccato al 14%, ma è chiaro dalla dedizione di questi programmi di finzione al lavoro che i giovani vogliono lavorare. Per alcuni giovani laureati, la situazione può apparire ancora più pressurizzata, poiché se non forniscono la prova del lavoro entro un anno dalla fine dell'università, potrebbero non ricevere un diploma. Gli uffici finti di lavorare possono essere un modo per aggirare questo problema, combattendo il senso di impotenza che molti giovani cittadini cinesi provano quando entrano per la prima volta nel mondo del lavoro.