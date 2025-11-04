L'aeroporto di Bruxelles è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che lo spazio aereo sopra l'aeroporto Zaventem di Bruxelles è stato chiuso martedì sera dopo le segnalazioni di un drone che volava sopra l'aeroporto, secondo l'emittente pubblica belga VRT.

Tutte le partenze e gli arrivi sono stati temporaneamente sospesi la sera prima dopo il primo avvistamento. Bruxelles ha riaperto brevemente il suo spazio aereo prima di chiuderlo di nuovo dopo che è stato avvistato un secondo drone.

Anche Charleroi e Liegi sono state colpite dal proseguimento delle deviazioni

Gli aerei inizialmente dirottati verso l'aeroporto di Liegi sono stati costretti a deviare di nuovo dopo che un avvistamento di droni separato ha spinto le autorità a chiudere anche quell'aeroporto. L'aeroporto di Charleroi Bruxelles Sud ha successivamente riportato restrizioni simili.

Un portavoce di Skeyes, l'autorità dello spazio aereo civile del Belgio, ha detto che il primo incidente si è verificato intorno alle 20:00 ora locale, innescando deviazioni verso gli aeroporti di Ostenda-Bruges e Charleroi. Per maggiori dettagli, dai un'occhiata ai post qui sotto.