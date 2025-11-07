Gli aeroporti in Belgio chiudono dopo gli avvistamenti di droni (ancora una volta)

HQ

Il Belgio ha affrontato un'altra notte di attività dei droni, con avvistamenti segnalati negli aeroporti di Bruxelles e Liegi, nonché vicino alla centrale nucleare di Doel, al centro di ricerca SCK di Mol e al porto di Anversa, hanno detto i media locali.

Entrambi gli aeroporti hanno segnalato solo lievi disagi, anche se i ripetuti incidenti hanno sollevato preoccupazioni poche ore dopo che il consiglio di sicurezza nazionale del governo si è riunito per discutere la sua risposta.

La Germania interviene per assistere le autorità belghe

I rapporti locali indicano che la Germania fornirà supporto anti-drone per aiutare a contrastare la crescente minaccia, dopo settimane di disordini vicino agli aeroporti civili e alle zone militari.

In Svezia, anche l'aeroporto Landvetter di Göteborg ha dovuto chiudere temporaneamente il suo spazio aereo giovedì sera dopo avvistamenti di droni simili, spingendo un'indagine su un sospetto sabotaggio aereo. Per maggiori dettagli, puoi cliccare qui.