Gli agenti dell'ICE arrestano l'adolescente sbagliato, lo deportano in El Salvador nonostante l'errore: "prendetelo comunque"

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Con una mossa che ha sollevato interrogativi sullo stato di diritto e sui diritti umani, gli agenti dell'immigrazione degli Stati Uniti hanno arrestato e deportato un adolescente venezuelano in El Salvador anche dopo aver capito che non era la persona che stavano cercando. Merwil Gutiérrez, che non aveva legami con le gang ed era in attesa di una decisione sull'asilo, è stato travolto durante un raid a New York e poi inviato in una struttura di massima sicurezza tristemente nota per ospitare criminali violenti, mentre l'ICE ha citato uno statuto legale obsoleto per giustificare l'espulsione. Con l'aumentare delle tensioni politiche, il presidente Trump ha recentemente discusso queste politiche di deportazione più ampie con il presidente di El Salvador Bukele, aggiungendo un ulteriore livello di complessità a una situazione già difficile. Puoi saperne di più su questa discussione nel video qui sotto. Donald Trump e Nayib Bukele // Shutterstock