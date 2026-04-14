Gli alleati della NATO si rifiutano di unirsi al blocco iraniano di Trump, ampliando la frattura

HQ

Gli alleati della NATO, tra cui Regno Unito e Francia, hanno rifiutato di partecipare al blocco dei porti iraniani da parte di Trump, approfondendo le divisioni all'interno dell'alleanza mentre le tensioni aumentano nel Golfo.

Nonostante l'affermazione di Trump che più paesi avrebbero sostenuto l'operazione, i leader europei hanno chiarito che non sarebbero stati coinvolti nel conflitto. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha detto che il Regno Unito non sarebbe "trascinato nella guerra", mentre anche la Francia ha rifiutato il coinvolgimento.

Invece, il presidente francese Emmanuel Macron propose una missione multinazionale difensiva per ripristinare la navigazione sicura nello Stretto di Hormuz una volta terminate le ostilità.

Il blocco statunitense è iniziato dopo i falliti colloqui con l'Iran, con Trump che avvertiva che qualsiasi nave iraniana in avvicinamento sarebbe stata "eliminata". Tuttavia, i membri della NATO stanno dando priorità alle soluzioni diplomatiche e agli sforzi di sicurezza post-conflitto rispetto alla partecipazione militare diretta.