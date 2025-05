Gli altri due cacciatori della Cripta di Borderlands 4 includono un ex membro del culto e uno scienziato Maliwan

HQ

Durante la trasmissione State of Play della scorsa settimana, Borderlands 4 Gearbox ha posto un'enfasi enorme su due dei quattro Vault Hunters giocabili. Abbiamo avuto modo di incontrarci e imparare molto su Vex the Siren e Rafa the Exo-Soldier, ma gli altri due personaggi non sono stati così sostenuti. Allora, chi sono?

Gearbox ha aggiornato il sito web di Borderlands per condividere un sacco di informazioni aggiuntive su questi altri personaggi, notando che uno si chiama Harlowe the Gravitar e l'altro è considerato Amon the Forgeknight.

Per quanto riguarda le differenze, Harlowe è descritta come un'ex scienziata Maliwan che è stata esiliata dopo aver fatto domande che non avrebbe dovuto. Da allora, ha usato le sue abilità e il suo intelletto per sviluppare tecnologie e gadget che possono causare scompiglio sul campo di battaglia, con la descrizione ufficiale che spiega:

"Harlowe è un ex scienziato di combattimento Maliwan, spinto dal bisogno di capire come funzionano le cose. Anche se questo l'ha resa inizialmente un'emarginata tra i suoi parenti Traunt, Harlowe ha usato il suo intelletto per portare nuove tecnologie e gadget sul campo di battaglia come cacciatrice della Cripta. La genialità di Harlowe è evidente in tutto ciò che fa, ma lo sono anche il suo entusiasmo e il suo amore per la vita. Harlowe mette tutto in lotta, compresa la sua indole solare. Sempre pronta a dare un colpo, il suo spirito non può essere battuto".

L'altro personaggio, Amon, è un ex membroVault di una setta adoratrice di mostri che da allora ha sviluppato un odio per le bestie dopo che una di esse ha ucciso tutti quelli che amava. La sua motivazione per la caccia Vaults è semplice quanto la pura vendetta. La spiegazione aggiunge:

"Amon è cresciuto in un culto di adoratori di mostri della Cripta, fino a quando la Vault non è stata aperta e la creatura si è rivoltata contro tutti coloro che amava. Essendo l'unico sopravvissuto, dedica la sua vita a trovare e uccidere il maggior numero possibile di queste bestie. Amon, un poeta-guerriero, è introspettivo e risoluto nel suo dovere, ma nonostante il suo aspetto indurito, ha un atteggiamento caloroso, spesso intrattenendo i compagni d'armi con storie e consigli guadagnati durante i suoi viaggi.

