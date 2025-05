Gli amanti del barbecue infrangono il Guinness World Record per il maggior numero di panini con maiale sfilacciato serviti in 8 ore

HQ

Il Guinness Book of World of Records è pieno zeppo di dischi stravaganti e strani che vengono spesso battuti da una manciata di persone. Di recente, un grande esempio di questo è accaduto al 44° BBQ Fest a Kinston, nella Carolina del Nord, dove i partecipanti hanno deciso di fare squadra e battere il record per il maggior numero di panini con maiale sfilacciato serviti in un periodo di otto ore.

Secondo il Guinness World Records, l'obiettivo e il precedente record è stato stabilito a 2.400 panini, il che significa che i partecipanti dovevano affumicare e grigliare abbastanza carne di maiale e poi trasformarli in panini per consentire agli ospiti di superare quella cifra, il tutto in un periodo di otto ore. Si scopre che il record è stato forse un po' troppo facile per gli amanti del barbecue, tuttavia, poiché il record è stato cancellato.

Si dice che il totale dei panini serviti sia stato quasi il doppio del record precedente, con ben 4.775. Questo è stato sufficiente per rivendicare il record, anche se senza dubbio qualcuno da qualche parte starà adocchiando questo trono...

Shutterstock - Niindo

