Gli amiibo potrebbero subire un sostanziale aumento di prezzo

Molte persone hanno espresso le loro opinioni su tutto ciò che riguarda i prezzi quando si tratta di Switch 2. La console, gli accessori e i giochi saranno molto costosi e c'è il rischio che vengano ulteriormente aumentati a seguito delle tariffe che gli Stati Uniti hanno recentemente lanciato.

Ora è stato segnalato tramite Yahoo e altri che anche Amiibos potrebbe diventare un po' più costoso in futuro. Come abbiamo riportato di recente, è in arrivo una nuova serie di Amiibo, inclusi i personaggi di Zelda e Street Fighter. Il primo ha un prezzo di 23 euro su Game in Spagna, mentre gli amiibo in precedenza costavano 15 euro.

Nel caso di Street Fighter 6, è ancora peggio e si dice che costino $ 30. Non sappiamo se si tratti di un aumento temporaneo dei prezzi, e abbiamo contattato Nintendo per un commento, e speriamo di rispondervi in merito.