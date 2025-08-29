Gli analisti di Hollywood definiscono il botteghino estivo del 2025 un flop
C'erano grandi speranze per il botteghino estivo del 2025, con l'obiettivo di eguagliare la stagione da record del 2023. Ma mentre agosto volge al termine, i numeri raccontano una storia diversa.
L'industria cinematografica americana aveva messo gli occhi su un fatturato totale al botteghino di circa 4 miliardi di dollari per giugno, luglio e agosto 2025. Questa cifra si sarebbe collocata quest'anno appena al di sotto del punto di riferimento stabilito nel 2023, quando Barbie e Oppenheimer hanno creato un doppio successo unico nel suo genere che ha riportato il pubblico in massa. Ora, mentre agosto volge al termine, è chiaro che l'obiettivo non sarà raggiunto. Invece, il botteghino estivo chiuderà a 3,53 miliardi di dollari, una delusione su tutta la linea secondo gli analisti del settore citati da Variety.
Il remake live-action di Lilo & Stitch della Disney si è comportato eccezionalmente bene, chiudendo l'estate con un impressionante incasso di 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo. Subito dopo c'è stato Jurassic World: Rebirth, che ha incassato 850 milioni di dollari e si è consolidato come un'altra grande attrazione. Ma questi successi sono stati oscurati da altri film molto attesi che semplicemente non hanno funzionato.
Nemmeno i supereroi sono riusciti a salvare la situazione e la Marvel ha dovuto affrontare battute d'arresto, con Thunderbolts che ha prestazioni inferiori e The Fantastic Four: First Steps che ha lottato molto. Quest'ultimo ha avuto un enorme budget di produzione di $ 240 milioni e un'ulteriore campagna di marketing di $ 200 milioni, solo per incassare $ 490 milioni, il che significa che non è riuscito nemmeno a raggiungere il pareggio durante la sua corsa nelle sale.
Parlando con Variety, un analista del botteghino ha dichiarato:
"Con un solo film che ha raggiunto 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, è chiaro che Hollywood ha ancora bisogno di un po' di ritocchi in termini di come coinvolgere nuovamente il pubblico a livello globale. Inizia con il botto, finisci con il botto: è così che il cinema estivo dovrebbe riverberare con il pubblico. Non è successo quest'estate e i risultati parlano da soli"
Gli analisti sottolineano che l'estate è tradizionalmente la stagione più forte per Hollywood, rappresentando spesso circa il 40% del botteghino annuale. Ma dopo la pandemia, il leggendario traguardo dei 4 miliardi di dollari a livello nazionale è stato raggiunto solo una volta, durante il fenomeno "Barbenheimer" del 2023. Quest'anno avrebbe dovuto essere un altro rimbalzo, ma invece evidenzia quanto sia volatile il mercato cinematografico, anche quando i grandi marchi e i franchise di supereroi sono in programma. Con le uscite autunnali ancora in arrivo, gli studios si affannano a recuperare il terreno perduto, ma la stagione cinematografica estiva del 2025 è ufficialmente un flop.
Considera questa estate un flop al botteghino? O ti sono piaciuti i film che sono stati presentati in anteprima?