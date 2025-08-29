Gli analisti di Hollywood definiscono il botteghino estivo del 2025 un flop

HQ

L'industria cinematografica americana aveva messo gli occhi su un fatturato totale al botteghino di circa 4 miliardi di dollari per giugno, luglio e agosto 2025. Questa cifra si sarebbe collocata quest'anno appena al di sotto del punto di riferimento stabilito nel 2023, quando Barbie e Oppenheimer hanno creato un doppio successo unico nel suo genere che ha riportato il pubblico in massa. Ora, mentre agosto volge al termine, è chiaro che l'obiettivo non sarà raggiunto. Invece, il botteghino estivo chiuderà a 3,53 miliardi di dollari, una delusione su tutta la linea secondo gli analisti del settore citati da Variety.

Il remake live-action di Lilo & Stitch della Disney si è comportato eccezionalmente bene, chiudendo l'estate con un impressionante incasso di 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo. Subito dopo c'è stato Jurassic World: Rebirth, che ha incassato 850 milioni di dollari e si è consolidato come un'altra grande attrazione. Ma questi successi sono stati oscurati da altri film molto attesi che semplicemente non hanno funzionato.

Nemmeno i supereroi sono riusciti a salvare la situazione e la Marvel ha dovuto affrontare battute d'arresto, con Thunderbolts che ha prestazioni inferiori e The Fantastic Four: First Steps che ha lottato molto. Quest'ultimo ha avuto un enorme budget di produzione di $ 240 milioni e un'ulteriore campagna di marketing di $ 200 milioni, solo per incassare $ 490 milioni, il che significa che non è riuscito nemmeno a raggiungere il pareggio durante la sua corsa nelle sale.

Parlando con Variety, un analista del botteghino ha dichiarato:

"Con un solo film che ha raggiunto 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, è chiaro che Hollywood ha ancora bisogno di un po' di ritocchi in termini di come coinvolgere nuovamente il pubblico a livello globale. Inizia con il botto, finisci con il botto: è così che il cinema estivo dovrebbe riverberare con il pubblico. Non è successo quest'estate e i risultati parlano da soli"

Gli analisti sottolineano che l'estate è tradizionalmente la stagione più forte per Hollywood, rappresentando spesso circa il 40% del botteghino annuale. Ma dopo la pandemia, il leggendario traguardo dei 4 miliardi di dollari a livello nazionale è stato raggiunto solo una volta, durante il fenomeno "Barbenheimer" del 2023. Quest'anno avrebbe dovuto essere un altro rimbalzo, ma invece evidenzia quanto sia volatile il mercato cinematografico, anche quando i grandi marchi e i franchise di supereroi sono in programma. Con le uscite autunnali ancora in arrivo, gli studios si affannano a recuperare il terreno perduto, ma la stagione cinematografica estiva del 2025 è ufficialmente un flop.

Considera questa estate un flop al botteghino? O ti sono piaciuti i film che sono stati presentati in anteprima?