Gli analisti prevedono che il mercato del gaming potrebbe raggiungere i ben 197 miliardi di dollari entro la fine dell'anno

Il 2025 è stato un anno sorprendentemente positivo per i videogiochi. Dopo che Rockstar ha preso la sua palla e l'ha portata nel 2026 con un ritardo di Grand Theft Auto VI, tutti pensavamo che l'anno sarebbe andato bene ma un po' tranquillo. Ora sembra che sarà un anno da record per il valore del mercato videoludico.

Questo arriva da un nuovo rapporto degli analisti di Newzoo (tramite PCGamer). Si prevede che l'industria dei videogiochi superi le aspettative e raggiunga un cifra sconcertante di 197 miliardi di dollari. "Questo rappresenta una revisione al rialzo rispetto alle previsioni precedenti, guidata principalmente da prestazioni migliori del previsto su PC e dispositivi mobili", ha detto Tianyi Gu di Newzoo.

Si prevede che il gaming su PC sarà cresciuto di circa il 10,4% entro la fine dell'anno, il che è impressionante anche se la quota di mercato è ancora solo circa la metà del colosso che è il gioco mobile. Anche la crescita delle console è piuttosto solida, pari al 4,2%, forse grazie all'arrivo della nuovissima console, la Nintendo Switch 2.

"Una solida serie di uscite premium ha superato i successi di punta dello scorso anno, rafforzando che i contenuti premium di alta qualità possono ancora emergere su PC nonostante la crescente concorrenza per l'attenzione", recita il rapporto di Newzoo riguardo al mercato PC. L'azienda ha anche inserito una lista delle 10 prime uscite per PC per ricavi, il che rende la lettura piuttosto interessante:



Battlefield 6

Arc Raiders

Monster Hunter Wilds

Borderlands 4

EA FC 26

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

La civiltà 7 di Sid Meier

Dune: Risveglio



In un periodo in cui si parla ancora di licenziamenti e del gaming come settore difficile, è difficile accettare che l'industria stia facendo così tanti soldi. Dove va tutto questo?