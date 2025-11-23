Gli anelli di Saturno scompaiono questo fine settimana in un evento che si verifica una volta ogni 13-16 anni

HQ

Se sei un osservatore delle stelle, allora dovresti sapere che questo fine settimana avrai una breve ma sorprendente visione, mentre gli iconici anelli di Saturno sembrano svanire in un raro evento ottico noto come attraversamento anello-piano.

L'allineamento avviene quando Saturno si inclina in modo tale che i suoi anelli siano rivolti verso la Terra frontalmente, riducendo la loro visibilità a meno dell'1% attraverso un telescopio. Anche se l'evento di questo fine settimana è quasi un attraversamento piuttosto che totale, vedrai comunque gli anelli restringersi fino a una linea insolitamente sottile.

Gli attraversamenti sul piano ad anello avvengono tipicamente solo una volta ogni 13-16 anni. L'ultimo è avvenuto a marzo e la prossima scomparsa completa non è prevista prima del 2038. Dopo questo fine settimana, gli anelli si riapriranno gradualmente, raggiungendo la loro vista più ampia apparente alla fine del 2027.