"Gli anime sono mainstream ora" secondo il dirigente di Crunchyroll

HQ

Negli ultimi decenni abbiamo visto gli anime passare da quello che sembrava un pubblico di nicchia a uno molto più mainstream. Tuttavia, anche con spettacoli come Attack on Titan, One Punch Man, Demon Slayer e altri che guadagnano un pubblico più ampio, per alcuni c'è ancora la questione se l'anime sia mainstream o meno.

Al Festival di Cannes, abbiamo chiacchierato con Mitchell Berger, vicepresidente senior del commercio globale di Crunchyroll, e gli abbiamo chiesto se vede gli anime come propriamente mainstream ora.

"Direi che gli anime sono mainstream ora. È certamente molto più mainstream di quanto non sia mai stato prima", ha detto Berger. "Ci sono un miliardo di persone in tutto il mondo che sono interessate o consapevoli degli anime. C'è un pubblico enorme, quindi c'è un sacco di spazio per crescere. Penso che per noi si tratti di portare gli anime ai fan stessi e aiutarli a esprimerlo".

"Come ho detto prima, questo è un po' il mainstreaming. Non è qualcosa di cui non si parla ", ha continuato. "Non è qualcosa di cui non si parla. Voglio dire, oggi siamo qui a parlarne, il che è di per sé, credo, un commento di quanto sia già diventato mainstream. La gente conosce gli anime e questa è una cosa meravigliosa per il genere e per il business".

Quindi, mentre gli anime e il loro pubblico continuano a crescere, sembra che molto presto saranno una parte innegabile della cultura mainstream. Almeno, secondo Berger. Sei d'accordo? Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: