Gli appassionati di calcio si rallegrano: è stata annunciata una nuova FIFA

EA e FIFA non sono riuscite a trovare un accordo sulle questioni finanziarie, il che ha portato la prima a lasciare il marchio dopo tre decenni di collaborazione. Invece, gli appassionati di calcio sono stati introdotti a EA Sports FC, e sembra che sia stato molto poco drammatico, con la serie che ha venduto come mai prima d'ora.

Ma... come avrete intuito dal titolo, è stata annunciata una nuova FIFA. Ma non è proprio la stessa a cui potresti essere abituato. Il nuovo gioco si chiama FIFA Heroes ed è stato ora presentato con un trailer completamente privo di qualsiasi gameplay.

Se speravate in un realismo rigoroso, rimarrete delusi. Nel nuovo FIFA, ora giochiamo 5v5 con "le mascotte ufficiali di FIFA, le più grandi icone del calcio e i tuoi personaggi di fantasia preferiti di programmi TV e film iconici". Christian Volk, Head of Esports di FIFA, commenta:

"Con FIFA Heroes, i fan possono creare una squadra multiverso: mescolando i loro preziosi eroi immaginari, i giocatori preferiti e le nostre mascotte. Stiamo offrendo l'amore per il calcio a una nuova generazione, riaccendendo la nostalgia e il divertimento per le famiglie e i giocatori più anziani che sono cresciuti con FIFA".

Quindi, se sei cresciuto con FIFA e hai sempre sognato di giocare a calcio con le mascotte della Coppa del Mondo FIFA 2026 Maple the Moose (Canada), Zayu the Jaguar (Messico) e Clutch the Bald Eagle (USA), FIFA ti copre.

FIFA Heroes uscirà nel 2026 per Android, iOS, PlayStation, Switch e Xbox.

HQ