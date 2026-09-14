Gli arbitri della Premier League confermano un "errore di giudizio" nel gol di Erling Haaland contro il Manchester United

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Il Manchester City ha vinto il derby contro il Manchester United, 1-0, grazie a un gol di Haaland... quello diventerà il gol più controverso della stagione, perché non avrebbe dovuto essere concesso, e questo secondo l'organo arbitrale della Premier League Pro Ref.

L'arbitro inizialmente aveva annullato il gol pensando che Haaland fosse in fuorigioco, ma il VAR lo ha poi confermato, dimostrando che era in una posizione legale di misura, grazie al calcio di Patrick Dorgu.

Tuttavia, il giocatore in fuorigioco era Enzo Fernández, che inizialmente fu considerato non intervenuto nell'azione perché non aveva toccato la palla, nonostante tentasse di tuffarsi. Ma dopo ulteriori revisioni, l'arbitro professionista ha ammesso che Fernández ha interferito nell'azione: "È stato stabilito che Enzo Fernandez non ha giocato la palla e quindi qualsiasi offesa di fuorigioco è soggettiva", ha dichiarato l'arbitro professionista in un comunicato. "Tuttavia, in questa occasione, il VAR non ha riconosciuto l'impatto probabile della sua posizione e avrebbe dovuto raccomandare una revisione in campo. "

L'organo arbitrale ha confermato di aver preso contatto con il Manchester United "per riconoscere quello che riteniamo un errore di giudizio", ma ovviamente il risultato rimarrà, mettendo il Manchester City secondo in classifica della Premier League, l'unico insieme all'Arsenal ad aver vinto le prime quattro partite.