Gli archeologi potrebbero aver trovato lo scheletro del vero d'Artagnan dei Tre Moschettieri

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Più di 350 anni dopo aver preso una palla di moschetto al corpo, il soldato che ispirò I Tre Moschettieri potrebbe essere stato finalmente trovato, sepolto tranquillamente sotto il pavimento di una chiesa nella città olandese di Maastricht.

Gli operai che riparavano la Chiesa di San Pietro e San Paolo ottennero più di quanto si aspettassero quando una sezione del pavimento affondata rivelò uno scheletro che poteva appartenere nientemeno che a Charles de Batz-Castelmore, il vero nobile gascone dietro l'amato eroe di Alexandre Dumas, d'Artagnan.

Gli indizi sono difficili da ignorare. Le ossa furono trovate sepolte sotto l'altare in un terreno consacrato, un luogo adatto per un uomo del suo rango. Nelle vicinanze si trovava una moneta francese del XVII secolo e (cosa più sorprendente) il proiettile che lo uccise fu trovato all'altezza del petto, esattamente dove i resoconti storici indicano che dovrebbe essere.

L'archeologo in pensione Wim Dijkman, che ha trascorso 28 anni straordinari a cercare la tomba di d'Artagnan, è stato chiamato sul posto quasi immediatamente. Un campione di DNA è attualmente in fase di analisi a Monaco e sarà confrontato con materiale dei discendenti noti del moschettiere.

Dijkman, a suo merito, mantiene il cappello al suo favore. "Sono sempre molto cauto," dice (tramite The Guardian). "Sono uno scienziato."