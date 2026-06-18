Gli archeologi ritengono di aver trovato una versione più antica di Stonehenge a tre miglia dal sito esistente

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Per quanto riguarda il Regno Unito, ci sono pochi monumenti antichi e conosciuti come quello di Stonehenge. La famosa collezione di pietre, disposte in una formazione circolare, che si ritiene siano legate ai solstizi in estate e inverno, è un sito turistico molto popolare soprattutto per i suoi legami storici.

Stonehenge è stato datato a circa 4.500 anni, motivo per cui continua a lasciare perplessi gli archeologi, poiché ci sono ancora frequenti discussioni su come il sito sia stato costruito e su come una civiltà così primitiva sia riuscita a essere così tecnica nella propria visione. Tutto questo si aggiunge al fatto che il vero scopo di Stonehenge non è stato effettivamente confermato, con le principali teorie che sostengono che sia pensato principalmente come luogo di raduno.

Curiosamente, Stonehenge non sembra nemmeno essere il sito più antico del suo genere nella zona, poiché gli archeologi hanno scoperto quella che sembra essere una versione più antica e molto più semplice della formazione rocciosa a circa tre miglia da Stonehenge.

Secondo BBC News, si ritiene che questo sito appena scoperto sia più vecchio di circa 500 anni rispetto a Stonehenge, ma presenta elementi che suggeriscono che avesse lo stesso scopo di essere legato ai solstizi d'estate e d'inverno. Di questo nuovo sito è rimasto poco, ma due buchi trovati nel terreno, ritenuti usati per posizionare pali di legno, corrispondono effettivamente all'allestimento del solstizio di Stonehenge. Sono stati persino trovati ceramiche, utensili in selce e ossa di animali nel sito, suggerendo che fosse anche un punto d'incontro per gli antichi.