Gli articoli sull'intelligenza artificiale superano gli articoli scritti dall'uomo su Internet

HQ

Da quando ChatGPT è stato lanciato nel mondo nel 2022, le persone hanno utilizzato molto di più GenAI. Per lo più, vediamo post virali di generazione di immagini, video che rendono Hollywood "obsoleta" e tutto quel jazz, ma c'è anche un sacco di scrittura AI che domina Internet. A novembre 2024, gli articoli sull'intelligenza artificiale hanno persino superato quelli scritti dagli esseri umani online.

Questo viene dalla società SEO Graphite, che riferisce che il numero di pezzi scritti dall'intelligenza artificiale su Internet è aumentato notevolmente. Tuttavia, questo aumento potrebbe rallentare, poiché il numero di articoli sull'intelligenza artificiale si è un po' stabilizzato da maggio 2024.

Inoltre, Graphite osserva che gli articoli sull'intelligenza artificiale tendono a non apparire in modo così prominente su Google e ChatGPT, il che significa che anche con panoramiche, riassunti e simili dell'intelligenza artificiale, i grandi motori di ricerca stanno ancora dando la priorità al lavoro di persone reali.

Qualcosa che questo studio non ha esaminato sono gli articoli generati dall'intelligenza artificiale ma modificati dall'uomo, una tendenza che potrebbe essere ancora più diffusa su Internet. Quindi, anche se al momento c'è un sacco di roba dell'intelligenza artificiale là fuori, le cose che stanno ancora ottenendo il maggior numero di visualizzazioni sono state probabilmente scritte da una persona reale. Evviva?

Annuncio pubblicitario: