Gli ascolti di South Park sono aumentati del 258% grazie all'episodio sul pene di Trump

Nell'ultimo episodio (che si è diffuso a macchia d'olio su Internet nell'ultima settimana) Sermone sul 'Monte', il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump fa l'amore con Satana in persona, e prima che si mettano al lavoro e devastino il fieno, vediamo Trump esporre il suo (nella serie di cartoni animati) pene comicamente piccolo, qualcosa che molti pensavano avrebbe significato la fine di South Park come serie. Non è successo. Invece è successo il contrario.

Secondo USA Today, South Park è stato trasmesso in streaming dal 258% in più di spettatori rispetto a prima, grazie al piccolo pene di Trump, che è l'esatto opposto del commento del diavolo quando vede per la prima volta i genitali del presidente nell'episodio: "Non riesco nemmeno a vedere nulla, è così piccolo".

The White House ha commentato l'episodio come segue:

"L'ipocrisia della sinistra non ha davvero fine: per anni hanno attaccato South Park per quello che hanno etichettato come contenuto 'offensivo', ma all'improvviso stanno elogiando lo show. Proprio come i creatori di South Park, la sinistra non ha contenuti autentici o originali, motivo per cui la loro popolarità continua a toccare i minimi storici. Questo spettacolo non è stato rilevante per oltre 20 anni ed è appeso a un filo con idee poco ispirate in un disperato tentativo di attirare l'attenzione. Il presidente Trump ha mantenuto più promesse in soli sei mesi di qualsiasi altro presidente nella storia del nostro paese – e nessuno spettacolo di quart'ordine può far deragliare la serie positiva del presidente Trump".

Niente facce felici, no. Maledetto te, Satana!