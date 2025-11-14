Gli astronauti cinesi tornano sani e salvi sulla Terra dopo nove giorni di ritardo a causa di veicoli spaziali danneggiati da detriti spaziali

HQ

Tre astronauti cinesi tornano finalmente sani e salvi sulla Terra dopo che la loro navicella spaziale Shenzhou-20 originale è stata danneggiata dai detriti spaziali. La China Manned Space Agency (CMSA) ha segnalato "piccole crepe" in una piccola finestra della capsula, che la rendevano pericolosa per un ritorno con equipaggio. Gli astronauti hanno completato la loro missione di sei mesi sulla stazione spaziale Tiangong e tornano a bordo di Shenzhou-21, atterrando nella Mongolia Interna venerdì.

La nave Shenzhou-20 rimarrà in orbita per continuare gli esperimenti, mentre la CMSA prevede di lanciare la Shenzhou-22 in un secondo momento per supportare i futuri ritorni dell'equipaggio. Il ritardo di nove giorni, anche se insolito, sottolinea le sfide logistiche legate all'utilizzo simultaneo di più veicoli spaziali durante i periodi di passaggio tra gli equipaggi in arrivo e in partenza.

I detriti spaziali rappresentano una minaccia crescente

Gli esperti avvertono che l'aumento delle quantità di detriti orbitali sta rendendo i viaggi spaziali più rischiosi per tutte le nazioni. Le collisioni con satelliti defunti, stadi di razzi e altri frammenti possono creare migliaia di nuovi pericoli. Ciò significa che la probabilità di danni ai veicoli spaziali è aumentata in modo significativo a causa dell'ondata di detriti.

Gli incidenti passati, tra cui le manovre evasive della Stazione Spaziale Internazionale e le schivate delle capsule SpaceX della NASA, illustrano la persistente minaccia. L'incidente della CMSA aggiunge urgenza alle richieste internazionali per la mitigazione coordinata dei detriti spaziali e la gestione del traffico satellitare, sebbene la legge statunitense impedisca in gran parte la collaborazione diretta con il programma spaziale cinese.