Gli astronauti della NASA entrano nei preparativi finali per il primo viaggio con equipaggio verso la Luna dopo oltre 50 anni

HQ

Quattro astronauti sono arrivati in Florida per iniziare i preparativi finali della missione Artemis II della NASA, il primo viaggio con equipaggio verso la Luna dopo oltre 50 anni. L'equipaggio (gli astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen) volò da Houston, Texas, al Kennedy Space Center, da dove potevano decollare già dal 1° aprile a bordo del razzo Space Launch System della NASA.

La missione di circa 10 giorni porterà gli astronauti in un loop ad alta velocità attorno alla Luna e ritorno, testando i sistemi di supporto vitale, navigazione, comunicazioni e scudi termici della sonda Orion. Sebbene non tenterà un atterraggio lunare, Artemide II manderà gli umani più lontano dalla Terra che mai.

Programma Artemis // Shutterstock

L'equipaggio porta con sé una notevole esperienza: Wiseman ha comandato una missione di 165 giorni a bordo della ISS, Glover ha servito come pilota per il Crew-1 e Koch ha trascorso 328 giorni nello spazio, stabilendo il record per il volo spaziale continuo più lungo di una donna. Hansen, impegnato nel suo primo volo spaziale, diventerà il primo astronauta non americano a viaggiare oltre l'orbita terrestre bassa. Glover sarà la prima astronauta nera e Koch la prima donna a raggiungere la zona della Luna.

La NASA prevede Artemis II come missione di prova fondamentale nel suo programma Artemis da miliardi di dollari, che mira a una presenza umana sostenuta sulla Luna e a future missioni con equipaggio su Marte.