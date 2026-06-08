Gli astronauti della NASA indosseranno strato Prada nel loro prossimo viaggio Moon

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Invece di vestirsi semplicemente come le star, la casa di moda italiana Prada presto si dedicherà alle star, poiché l'azienda collaborerà ufficialmente con la NASA per creare strati intimi per gli astronauti che dovrebbero viaggiare verso la Luna.

Secondo Reuters, l'abbigliamento è semplicemente un indumento intimo da indossare dagli astronauti, una tuta aderente che presenta tubi di ventilazione cuciti nel tessuto.

Questa ultima tuta arriva dopo che Prada ha presentato una tuta spaziale che si prevede sarà indossata dagli astronauti di Artemis 4 che avranno sbarcato sulla Luna durante il viaggio verso il satellite più famoso della Terra nel 2028.

Questo sembra essere l'inizio della prossima corsa allo spazio, specificamente nell'industria della moda, poiché stiamo vedendo sempre più marchi collaborare con agenzie spaziali nel tentativo di vestire i rispettivi astronauti, incluso Under Armour che collabora ufficialmente con Virgin Galactic.