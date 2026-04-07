Gli astronauti di Artemis II hanno parlato con Trump dallo spazio

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Trump ha parlato direttamente con gli astronauti di Artemis II dopo il loro storico sorvolo lunare, congratulandosi con l'equipaggio per una missione che ha spinto il volo spaziale umano più lontano che mai.

Durante una chiamata in diretta con la sonda Orion, il presidente ha elogiato il team per aver fatto la storia e ha descritto la missione come qualcosa di "davvero speciale", evidenziando le viste senza precedenti catturate dal lato opposto della Luna.

L'equipaggio (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen) ha recentemente stabilito un nuovo record per la distanza più lunga percorsa dalla Terra dagli esseri umani, superando il traguardo fissato durante l'Apollo 13.

La conversazione ha incluso momenti di lode e un breve intoppo comunicativo, con Trump che in seguito ha invitato gli astronauti alla Casa Bianca al loro ritorno.

Il traguardo arriva mentre la NASA continua il suo programma Artemis, volto a riportare gli esseri umani sulla Luna e, infine, a inviare equipaggi su Marte.

Tuttavia, il momento di celebrazione contrasta con il dibattito in corso a Washington sui tagli di bilancio proposti che potrebbero ridurre significativamente i finanziamenti della NASA nei prossimi anni.