Gli astronomi catturano lo scorcio più chiaro della fusione dei buchi neri

1,3 miliardi di anni luce dalla Terra. Gli astronomi hanno registrato la loro osservazione più nitida fino ad oggi di due buchi neri in collisione, offrendo una visione senza precedenti di come questi giganti cosmici si comportano durante la fusione. L'evento, rilevato attraverso increspature nello spazio-tempo note come onde gravitazionali, si allinea con le previsioni di lunga data di Albert Einstein e Stephen Hawking. La violenta unione, avvenuta in una galassia lontana ben oltre la Via Lattea, ha prodotto un singolo buco nero in rapida rotazione e ha rilasciato un'immensa esplosione di energia. I ricercatori dicono che la precisione di questa rilevazione, resa possibile dai progressi nella tecnologia degli osservatori, rafforza le idee fondamentali sui buchi neri, inclusa l'ipotesi di Hawking che la loro superficie può solo crescere. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!