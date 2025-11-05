Gli astronomi potrebbero aver trovato le prime stelle dell'universo, formate subito dopo il Big Bang

HQ

Gli astronomi potrebbero aver identificato la prima generazione di stelle a formarsi dopo il Big Bang, stelle di Popolazione III a lungo teorizzate, fatte interamente di idrogeno, elio e tracce di litio.

La scoperta, guidata da Ari Visbal dell'Università di Toledo, proviene da un'analisi dettagliata dei dati del James Webb Space Telescope (JWST) provenienti da una galassia lontana nota come LAP1-B, secondo uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

Un abbinamento perfetto per la teoria

Si ritiene che le stelle di Popolazione III si siano formate circa 200 milioni di anni dopo il Big Bang, all'interno di piccoli ammassi di materia oscura, e che siano state estremamente massicce e di breve durata.

Il team di Visbal afferma che LAP1-B soddisfa tutte e tre le previsioni: esiste all'interno di un alone di materia oscura circa 50 milioni di volte la massa del Sole, le sue stelle vanno da 10 a 1.000 masse solari e formano ammassi compatti, solo poche migliaia di masse solari in totale.

Le letture spettrali del gas circostante non mostrano quasi nessun contenuto di metalli, suggerendo che il sistema è abbastanza giovane che solo alcune delle sue prime stelle sono esplose come supernove, arricchendo il gas con elementi precoci.

La punta dell'iceberg

I ricercatori avvertono che la scoperta non è ancora la prova definitiva dell'esistenza di stelle di Popolazione III. Rimangono incertezze sulla quantità di materiale espulso dalle prime supernove e sull'accuratezza degli attuali modelli cosmologici.

Tuttavia, la scoperta segna una svolta nella ricerca della prima luce dell'universo. Il team ritiene che la lente gravitazionale, combinata con le capacità del JWST, rivelerà presto altri sistemi di questo tipo.

"LAP1-B potrebbe rappresentare solo la punta dell'iceberg nello studio delle stelle di Popolazione III", concludono i ricercatori.