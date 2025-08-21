Gli attacchi aerei russi provocano 1 morto e 18 feriti nel più grande assalto aereo di agosto

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . In un grande assalto notturno, le forze russe hanno colpito più siti nell'Ucraina occidentale, uccidendone uno e ferendone quasi venti, hanno detto giovedì i funzionari ucraini.

"Una struttura completamente civile che non ha nulla a che fare con la difesa o l'esercito", ha detto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha. "Questo non è il primo attacco russo alle imprese americane in Ucraina, dopo gli attacchi agli uffici Boeing a Kiev all'inizio di quest'anno e altri attacchi".

Tra gli obiettivi c'era un impianto di elettronica collegato agli Stati Uniti, dove le strutture di stoccaggio sono state distrutte e diverse persone sono rimaste ferite. I funzionari locali hanno sottolineato che la struttura non aveva alcun collegamento militare, mentre altre città hanno visto case danneggiate e civili feriti.

L'operazione è stata descritta come il più grande attacco aereo nel paese questo mese, evidenziando il pericolo in corso per le comunità lontane dalle zone di combattimento attive. I leader internazionali continuano gli sforzi per fermare la violenza, condannando gli attacchi alle infrastrutture civili.