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Proprio ieri abbiamo riportato la grande operazione militare che l'Ucraina ha condotto utilizzando droni nel Mar d'Azov, lanciando attacchi contro navi da trasporto russe. Il capo della divisione droni ucraina, Robert Brovdi, ha dichiarato che tra gli obiettivi colpiti la scorsa notte vi erano cinque petroliere, cinque navi da carico secco e un rimorchiatore, portando il numero totale di navi attaccate negli ultimi nove giorni a 116.

Questa offensiva ha colto completamente di sorpresa il governo di Putin a Mosca; si affida alla rotta di Azov per trasportare non meno del 25 per cento della produzione totale di cereali russa, con fonti che hanno dichiarato anonimato a Reuters che due navi civili per il grano sono state incendiate tra ieri e oggi.

"Quello che fa il regime ucraino va ancora oltre la pirateria. "I pirati, almeno, saccheggiano e tengono il bottino," ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "Ma qui, non beneficia né loro né gli altri; lo scopo è semplicemente causare danno e intimidire. È terrorismo, puro e semplice."

La Russia ha intensificato i suoi attacchi ai porti ucraini del Mar Nero dalla fine dello scorso anno, e i funzionari ucraini affermano che i porti della regione di Odessa potrebbero vedere la loro capacità mensile di esportazione di cereali ridotta fino a un terzo.