Gli attacchi degli Stati Uniti all'Iran rappresentano la scommessa più significativa e audace di Trump in politica estera

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Trump ha lanciato la sua mossa di politica estera più aggressiva fino ad oggi, autorizzando attacchi aerei degli Stati Uniti sugli impianti nucleari sotterranei dell'Iran in coordinamento con gli attacchi israeliani.



Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.



"Gli iraniani sono seriamente indeboliti e degradati nelle loro capacità militari", ha detto Aaron David Miller, un ex negoziatore per il Medio Oriente. "Ma hanno tutti i tipi di modi asimmetrici in cui possono rispondere... Questo non finirà in fretta".

Sebbene inquadrata come un passo necessario, l'operazione rischia di provocare un'ondata di ritorsioni asimmetriche e di aumentare le tensioni in tutta la regione. Questo potrebbe segnare l'inizio di un intreccio prolungato, minando le promesse di Trump di evitare guerre all'estero.