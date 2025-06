Gli attacchi degli Stati Uniti hanno "cancellato" le ambizioni nucleari dell'Iran, dice Pete Hegseth Il Segretario alla Difesa definisce la recente operazione militare un colpo decisivo al programma nucleare iraniano.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato che i recenti attacchi aerei americani contro gli impianti nucleari iraniani hanno segnato un colpo decisivo al programma nucleare iraniano.

Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.

"Le ambizioni nucleari dell'Iran sono state cancellate. L'operazione pianificata dal presidente Trump è stata audace e brillante, mostrando al mondo che la deterrenza americana è tornata. Quando questo presidente parla, il mondo dovrebbe ascoltare", ha detto. Parlando dal Pentagono, Pete Hegseth ha descritto l'operazione come audace e brillante, sottolineando una rinnovata posizione di deterrenza americana. Nel frattempo, i funzionari hanno sottolineato che il personale iraniano non è stato preso di mira durante la missione. WASHINGTON - 14 gennaio 2025: Pete Hegseth, nominato Segretario alla Difesa, testimonia davanti alla Commissione per i servizi armati del Senato // Shutterstock