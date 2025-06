Gli attacchi dei droni hanno colpito le regioni di confine russe durante la notte Danni residenziali e interruzioni autostradali segnalati in mezzo a una rinnovata escalation transfrontaliera.

Ora sappiamo che i droni ucraini hanno preso di mira le regioni russe di Kursk e Voronezh durante la notte, provocando incendi nelle case e interrompendo un'autostrada chiave che collega le principali città meridionali, secondo le autorità locali.

Mentre la difesa aerea russa afferma di aver intercettato 162 droni in arrivo, la caduta di detriti ha comunque causato danni strutturali visibili e ha temporaneamente interrotto il traffico sulla rotta M-4. Gli attacchi arrivano mentre entrambe le parti si preparano per i colloqui, sollevando interrogativi sui tempi e sulle intenzioni. 2014 07 14 Russia M4 Autostrada Molti veicoli si muovono lungo un'ampia strada nel sud-ovest della Russia sotto un cartello blu ben visibile che indirizza i conducenti verso Mosca e Samara. Il fogliame verde fiancheggia la strada // Shutterstock